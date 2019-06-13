Ірина Геращенко, фото: Iryna Gerashchenko

https://racurs.ua/ua/n123145-geraschenko-otrymala-lysty-vid-zahoplenyh-rosiieu-v-polon-moryakiv-foto.html

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Віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко отримала листи від захоплених Росією в полон українських моряків, котрих незаконно утримують на території РФ в московському СІЗО «Лефортово».

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Про це Геращенко повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

За її словами, листи надійшли від капітана катеру «Бердянськ» Дениса Гриценка, старших матросів цього ж бронекатера Богдана Головаша і Юрія Без’язичного та старшого матроса буксира «Яни Капу» Віктора Беспальченка.

Геращенко зазначає, що відправляла листи морякам ще в грудні 2018 року, однак, судячи з усього, вони їх отримали лише наприкінці березня. Листи моряків були написані в квітні.

В листах — подяка Україні і українцям за підтримку, за теплі листівки, особливі переживання і біль — за родини, яким зараз найважче, прохання підтримувати родини, — зазначає Геращенко.

За словами віце-спікера, моряки зазначають, що листи від українців допомагають їм підтримувати бойовий дух. Військовослужбовців вірять, що Україна витягне їх з полону. У вільний час моряки багато читають та вчать іноземні мови.

Всі, хто хоче підтримати наших військовополонених, напишіть їм за адресою: 111020 Россия, Москва ул. Лефортовский вал, дом 5. ФКУ СИЗО — 2 УФСИН, — пише Геращенко.

Нагадаємо, суд ООН наприкінці травня зобов’язав Росію звільнити полонених українських моряків. Однак у Росії заявили, що не визначатимуть це рішення.