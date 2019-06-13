На одній із шахт Донеччини сталася трагедія. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n123144-na-shahti-v-doneckiy-oblasti-zagynuly-dvoie-girnykiv.html

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У Донецькій області на шахтоуправлінні «Покровське» трапився нещасний випадок на виробництві.

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Вчора, 12 червня, загинув гірник очисного забою. Того ж дня машиніст підземних установок дістав несумісні з життям травми. Про це 13 червня повідомила прес-служба шахтоуправління.

Зазначається, що наразі з’ясовуються обставини трагічної події. Причини загибелі гірників повинні встановити спеціальні комісії, які вже працюють на місці трагедії.

Як відомо, приватне акціонерне товариство шахтоуправління «Покровське» — велике гірничопромислове підприємство у Донецькій області, яке включає власне вугільну шахту та вуглезбагачувальну фабрику.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій та Національній поліції поки не коментували трагедію на шахті.

Нагадаємо, 29 травня у Львівській області сталася надзвичайна подія — обвалилася порода на шахті «Лісова», внаслідок чого загинули двоє гірників. Президент України Володимир Зеленський відвідав шахту та поспілкувався з рідними шахтарів й наголосив, що необхідно вирішити питання із забезпеченням житлом родин загиблих гірників. Згодом Зеленський провів засідання Ради національної безпеки та оборони України й пообіцяв гірникам виплатити борги із заробітної плати.