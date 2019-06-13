На одной из шахт Донетчины произошла трагедия. Фото: 112 Украина

https://racurs.ua/n123144-na-shahte-v-doneckoy-oblasti-pogibli-dva-gornyaka.html

Ракурс

В Донецкой области на шахтоуправлении «Покровское» произошел несчастный случай на производстве.

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Вчера, 12 июня, погиб горняк очистного забоя. Того же дня машинист подземных установок получил несовместимые с жизнью травмы. Об этом 13 июня сообщила пресс-служба шахтоуправления.

Отмечается, что сейчас выясняются обстоятельства трагического события. Причину гибели горняков должна установить специальная комиссия, которая уже работают на месте трагедии.

Как известно, частное акционерное общество шахтоуправление «Покровское» — крупное горнопромышленное предприятие в Донецкой области, которое включает собственно угольную шахту и углеобогатительную фабрику.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям и Национальной полиции пока не комментировали трагедию на шахте.

Напомним, 29 мая во Львовской области произошло ЧП — обвалилась порода на шахте «Лесная», в результате чего погибли два горняка. Президент Украины Владимир Зеленский посетил шахту и пообщался с родными шахтеров и отметил, что необходимо решить вопрос с обеспечением жильем семей погибших горняков. Впоследствии Зеленский провел заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины и пообещал горнякам выплатить долги по заработной плате.