Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
На одной из шахт Донетчины произошла трагедия. Фото: 112 Украина

На шахте в Донецкой области погибли два горняка

13 июн 2019, 17:24
999

В Донецкой области на шахтоуправлении «Покровское» произошел несчастный случай на производстве.

Loading...

Вчера, 12 июня, погиб горняк очистного забоя. Того же дня машинист подземных установок получил несовместимые с жизнью травмы. Об этом 13 июня сообщила пресс-служба шахтоуправления.

Отмечается, что сейчас выясняются обстоятельства трагического события. Причину гибели горняков должна установить специальная комиссия, которая уже работают на месте трагедии.

Как известно, частное акционерное общество шахтоуправление «Покровское» — крупное горнопромышленное предприятие в Донецкой области, которое включает собственно угольную шахту и углеобогатительную фабрику.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям и Национальной полиции пока не комментировали трагедию на шахте.

Напомним, 29 мая во Львовской области произошло ЧП — обвалилась порода на шахте «Лесная», в результате чего погибли два горняка. Президент Украины Владимир Зеленский посетил шахту и пообщался с родными шахтеров и отметил, что необходимо решить вопрос с обеспечением жильем семей погибших горняков. Впоследствии Зеленский провел заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины и пообещал горнякам выплатить долги по заработной плате.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Главные новости за 14 июня: решение КСУ по НКРЕКП, обстрел Марьинки, задержание организатора референдума сепаратистов

Главными новостями дня стали: решение Конституционного суда о неконституционности создания НКРЕКП, мощный утренний обстрел боевиками Марьинки, задержание организатора референдума сепаратистов в 2014 году и новые назначения Зеленского

Новости Украины
23:11   14 июн

Народного депутата Шевченко облили нечистотами в Ивано-Франковске (ВИДЕО)

В Ивано-Франковске народного депутата Александра Шевченко облили нечистотами. По словам политика, в это время у него проходила встреча с владельцем одной из местных строительных компаний

Новости Украины
16:11   14 июн
Новости партнеров
Загрузка...