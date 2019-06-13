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Ракурс
Новости Киева: разыскивают удава, который выполз из квартиры в многоэтажке

В Киеве ищут удава, который выполз из квартиры в многоэтажке

13 июн 2019, 16:58
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В микрорайоне Новобеличи Святошинского района Киева разыскивают удава. Он выполз из квартиры в многоэтажке и исчез в неизвестном направлении.

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Объявление о розыске написала 13 июня его хозяйка Ольга Дорошенко на странице Новобеличского жилмассива в Фейсбук.

Женщина попросила местных жителей помочь в поисках беглеца и сообщить о его местонахождении. За это Дорошенко пообещала вознаграждение, указав свой номер телефона. Удав исчез из дома на улице Подлесной, 5.

Судя по комментариям, которые Дорошенко оставляла под постом в группе, бегство удава произошло не впервые. Пользователи одновременно и удивляются необычному хобби женщины, но и советуют, где именно следует искать пресмыкающегося — в микроволновой печи и стиральной машине.

Есть и те, кто имел собственный опыт поисков змей и удавов, поэтому считают, что удав мог убежать по вентиляционной шахте в прохладное место.

Впрочем, большинство людей все же возмущены тем, что, как оказалось, живут рядом с удавом и призывают хозяйку тщательней следить за своим любимцем.

«Ракурс» сообщал 8 июня, что из национального парка Крюгера, расположенного в провинции Лимпопо Южноафриканской республики, сбежали 14 львов.

Источник: Ракурс


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