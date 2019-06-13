Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Глава ПЦУ митрополит Епифаний, фото: Митрополит Епіфаній

Православной молодежи необходимы современные пастыри — Епифаний заговорил о реформе церкви

13 июн 2019, 16:55
999

Глава православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний считает, что церковь должна отвечать на вызовы времени.

Loading...

Об этом он заявил в сообщении на своей странице в социальной сети Фейсбук.

По словам митрополита, очень важно, чтобы священники совершенствовались, понимали потребности общества и были знакомы с новыми технологиями.

Нашей православной украинской молодежи необходимы именно такие современные и одновременно духовные пастыри, — подчеркивает Епифаний.

Епифаний отмечает, что церковь не должна создавать дополнительных препятствий для посещения храмов молодежью, а наоборот — находить ответы на запросы молодежи.

Ведь мы хотим, чтобы молодые люди чувствовали себя духовно уютно в наших храмах, — отмечает митрополит.

Поэтому ПЦУ постепенно будет делать соответствующие шаги, отметил Епифаний. В то же время, отмечает митрополит, вероучения останется неизменным.

Поскольку истина не подлежит изменениям во времени, — отметил Епифаний.

По словам Епифания, необходимы современные коррективы могут быть внесены в социальное служение, духовное образование, воскресные школы, традиции и обряды.

Напомним, о том, что ПЦУ готова к постепенному проведению реформ, которые, в частности, касаются молодежи, Епифаний заявлял еще в январе этого года. Тогда он, в частности, сообщил, что в ПЦУ будет сформировано синoдaльное управление в делах молодежи.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Главные новости за 14 июня: решение КСУ по НКРЕКП, обстрел Марьинки, задержание организатора референдума сепаратистов

Главными новостями дня стали: решение Конституционного суда о неконституционности создания НКРЕКП, мощный утренний обстрел боевиками Марьинки, задержание организатора референдума сепаратистов в 2014 году и новые назначения Зеленского

Новости Украины
23:11   14 июн

Народного депутата Шевченко облили нечистотами в Ивано-Франковске (ВИДЕО)

В Ивано-Франковске народного депутата Александра Шевченко облили нечистотами. По словам политика, в это время у него проходила встреча с владельцем одной из местных строительных компаний

Новости Украины
16:11   14 июн
Новости партнеров
Загрузка...