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Глава ПЦУ митрополит Епифаний, фото: Митрополит Епіфаній
Православной молодежи необходимы современные пастыри — Епифаний заговорил о реформе церквиhttps://racurs.ua/n123142-pravoslavnaya-molodej-trebuet-sovremennyh-pastyrey-epifaniy-zagovoril-o-reforme-cerkvi.htmlРакурс
Глава православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний считает, что церковь должна отвечать на вызовы времени.
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Об этом он заявил в сообщении на своей странице в социальной сети Фейсбук.
По словам митрополита, очень важно, чтобы священники совершенствовались, понимали потребности общества и были знакомы с новыми технологиями.
Нашей православной украинской молодежи необходимы именно такие современные и одновременно духовные пастыри, — подчеркивает Епифаний.
Епифаний отмечает, что церковь не должна создавать дополнительных препятствий для посещения храмов молодежью, а наоборот — находить ответы на запросы молодежи.
Ведь мы хотим, чтобы молодые люди чувствовали себя духовно уютно в наших храмах, — отмечает митрополит.
Поэтому ПЦУ постепенно будет делать соответствующие шаги, отметил Епифаний. В то же время, отмечает митрополит, вероучения останется неизменным.
Поскольку истина не подлежит изменениям во времени, — отметил Епифаний.
По словам Епифания, необходимы современные коррективы могут быть внесены в социальное служение, духовное образование, воскресные школы, традиции и обряды.
Напомним, о том, что ПЦУ готова к постепенному проведению реформ, которые, в частности, касаются молодежи, Епифаний заявлял еще в январе этого года. Тогда он, в частности, сообщил, что в ПЦУ будет сформировано синoдaльное управление в делах молодежи.
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