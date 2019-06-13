Глава ПЦУ митрополит Епифаний, фото: Митрополит Епіфаній

https://racurs.ua/n123142-pravoslavnaya-molodej-trebuet-sovremennyh-pastyrey-epifaniy-zagovoril-o-reforme-cerkvi.html

Ракурс

Глава православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний считает, что церковь должна отвечать на вызовы времени.

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Об этом он заявил в сообщении на своей странице в социальной сети Фейсбук.

По словам митрополита, очень важно, чтобы священники совершенствовались, понимали потребности общества и были знакомы с новыми технологиями.

Нашей православной украинской молодежи необходимы именно такие современные и одновременно духовные пастыри, — подчеркивает Епифаний.

Епифаний отмечает, что церковь не должна создавать дополнительных препятствий для посещения храмов молодежью, а наоборот — находить ответы на запросы молодежи.

Ведь мы хотим, чтобы молодые люди чувствовали себя духовно уютно в наших храмах, — отмечает митрополит.

Поэтому ПЦУ постепенно будет делать соответствующие шаги, отметил Епифаний. В то же время, отмечает митрополит, вероучения останется неизменным.

Поскольку истина не подлежит изменениям во времени, — отметил Епифаний.

По словам Епифания, необходимы современные коррективы могут быть внесены в социальное служение, духовное образование, воскресные школы, традиции и обряды.

Напомним, о том, что ПЦУ готова к постепенному проведению реформ, которые, в частности, касаются молодежи, Епифаний заявлял еще в январе этого года. Тогда он, в частности, сообщил, что в ПЦУ будет сформировано синoдaльное управление в делах молодежи.