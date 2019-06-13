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Очільник ПЦУ митрополит Епіфаній, фото: Митрополит Епіфаній
Православна молодь потребує сучасних пастирів — Епіфаній заговорив про реформу церквиhttps://racurs.ua/ua/n123142-pravoslavna-molod-potrebuie-suchasnyh-pastyriv-epifaniy-zagovoryv-pro-reformu-cerkvy.htmlРакурс
Очільник православної церкви України (ПЦУ) митрополит Епіфаній вважає, що церква має відповідати на виклики часу.
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Про це він заявив у повідомленні на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.
За словами митрополита, дуже важливо, щоб священики удосконалювалися, розуміли потреби суспільства та були обізнані з новими технологіями.
Наша православна українська молодь потребує саме таких сучасних та водночас духовних пастирів, — наголошує Епіфаній.
Епіфаній наголошує, що церква не повинна створювати додаткових перепон для відвідування храмів молоддю, а навпаки — знаходити відповіді на запити молоді.
Адже ми хочемо, щоб молоді люди почувалися духовно затишно в наших храмах, — зазначає митрополит.
Тому ПЦУ поступово робитиме відповідні кроки, зазначив Епіфаній. Водночас, наголошує митрополит, віровчення залишатиметься незмінним.
Бо істина не підлягає змінам у часі, — зазначив Епіфаній.
За словами Епіфанія, необхідні сучасні корективи можуть бути внесені в соціальне служіння, духовну освіту, недільні школи, традиції та обряди.
Нагадаємо, про те, що ПЦУ готова до поступового проведення реформ, котрі, зокрема, стосуються молоді, Епіфаній заявляв ще в січні цього року. Тоді він, зокрема, повідомив, що в ПЦУ буде сформоване синoдaльне упрaвління у спрaвaх мoлoді.
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