Очільник ПЦУ митрополит Епіфаній, фото: Митрополит Епіфаній

https://racurs.ua/ua/n123142-pravoslavna-molod-potrebuie-suchasnyh-pastyriv-epifaniy-zagovoryv-pro-reformu-cerkvy.html

Ракурс

Очільник православної церкви України (ПЦУ) митрополит Епіфаній вважає, що церква має відповідати на виклики часу.

Loading...

Про це він заявив у повідомленні на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

За словами митрополита, дуже важливо, щоб священики удосконалювалися, розуміли потреби суспільства та були обізнані з новими технологіями.

Наша православна українська молодь потребує саме таких сучасних та водночас духовних пастирів, — наголошує Епіфаній.

Епіфаній наголошує, що церква не повинна створювати додаткових перепон для відвідування храмів молоддю, а навпаки — знаходити відповіді на запити молоді.

Адже ми хочемо, щоб молоді люди почувалися духовно затишно в наших храмах, — зазначає митрополит.

Тому ПЦУ поступово робитиме відповідні кроки, зазначив Епіфаній. Водночас, наголошує митрополит, віровчення залишатиметься незмінним.

Бо істина не підлягає змінам у часі, — зазначив Епіфаній.

За словами Епіфанія, необхідні сучасні корективи можуть бути внесені в соціальне служіння, духовну освіту, недільні школи, традиції та обряди.

Нагадаємо, про те, що ПЦУ готова до поступового проведення реформ, котрі, зокрема, стосуються молоді, Епіфаній заявляв ще в січні цього року. Тоді він, зокрема, повідомив, що в ПЦУ буде сформоване синoдaльне упрaвління у спрaвaх мoлoді.