«Ліверпуль» – переможець цьогорічної Ліги чемпіонів. Фото: 101 Great Goals

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Ракурс

Золоті смартфони iPhone X (Айфон Ікс) подарували гравцям «Ліверпуля» за перемогу в Лізі чемпіонів.

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Головний тренер команди Юрген Клопп та 24 гравці отримали кастомізовані золоті смартфони iPhone X вартістю 3,5 тис. фунтів кожен. Таким чином компанія Design Gold привітала футболістів. Про це повідомляє Daily Mail.

Кожен із цих пристроїв має внутрішню пам’ять на 512 Gb та відрізняється особливим гравіюванням. На смартфонах зображені прізвища і номери футболістів «Ліверпуля». Також на кришці «Айфонів» розмістили кубок та логотип Ліги чемпіонів. Корпус пристроїв виконаний із 24-каратного золота.

Нагадаємо, 1 червня у Мадриді відбувся фінал цьогорічної Ліги чемпіонів. За медалі чемпіонів змагалися команди англійської Прем'єр-ліги «Ліверпуль» та «Тоттенхем». Голи Салаха та Орігі принесли перемогу команді Юргена Клоппа. Таким чином «Ліверпуль» вшосте завоював найпрестижніший клубний трофей світу.