Проект Стіна: прикордонники відповіли на обвинувачення САП у розтраті. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/ua/n123140-proekt-stina-prykordonci-vidpovily-na-obvynuvachennya-sap-u-roztrati.html

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Розтрату коштів у проекті «Стіна», яку завершили розслідувати у Спеціальній антикорупційній прокуратурі (САП), прокоментували у державній прикордонній службі. У справі обвинувачують трьох чиновників відомства, трьох директорів фірм-підрядників та двох посередників у розтраті 16,6 млн грн.

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У Держприкордонслужбі заявили, що з повідомлень про підозру випливає, що у сторони обвинувачення немає належних доказів. Про це повідомляється у прес-служба ДПСУ.

Також у держслужбі наголосили, що докази сторони захисту спростовують вручені повідомлення. Так, в ДПСУ вказують, що для обґрунтування збитків, згідно з ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України, проведена експертиза містить значні порушення.

Нецільове використання бюджетних коштів ґрунтується на висновках повторних експертиз, що також не сподобалось ДПСУ. В інших експертизах, стверджує служба, також є невідповідності та порушення, а їх проводили різні установи.

Однак, ДПСУ заявила, що якщо провину обвинувачуваних встановлять, вони понесуть покарання.