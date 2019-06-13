Проект «Стіна»: посадовців звинуватили у розтраті 16,6 млн грн. Фото: ГолосUA

https://racurs.ua/ua/n123112-proekt-stina-posadovciv-zvynuvatyly-u-roztrati-16-6-mln-grn.html

Ракурс

Розтрату коштів на облаштування стіни між Росією та Україно закінчили розслідувати у Спеціальній антикорупційній прокуратурі (САП). Відомство скерувало до суду обвинувальний акт стосовно трьох посадовців Держприкордонслужби, трьох директорів фірм-підрядників та двох посередників.

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Згідно з обвинувачення, вказані особи вчинили розтрату держкоштів у розмірі 16,6 млн грн. Ці кошти були виділені на інженерно-технічне облаштування українсько-російського кордону, а також територій, прилеглих до зони АТО та Криму. Про це повідомляє САП на своїй сторінці у Facebook.

Зловмисники створили низку фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності и через них виводили державні кошти. Справу буде розглядати Дарницький райсуд Києва.

Кримінальні провадження відкриті за ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах), ч. 2 ст. 210 (нецільове використання бюджетних коштів службовою особою), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення), ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205 (організація фіктивного підприємництва) та ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205−1 (організація внесення завідомо неправдивих відомостей в документи за попередньою змовою) Кримінального кодексу України.

Як раніше повідомляв «Ракурс», у лютому проект «Стіна» був реалізований на 30%.