Проект «Стена»: чиновников обвинили в растрате 16,6 млн грн. Фото: ГолосUA

https://racurs.ua/n123112-proekt-stena-chinovnikov-obvinili-v-rastrate-16-6-mln-grn.html

Ракурс

Растрату средств на обустройство стены между Россией и Украиной закончили расследовать в Специальной антикоррупционной прокуратуре (САП). Ведомство направило в суд обвинительный акт в отношении трех должностных лиц Госпогранслужбы, трех директоров фирм-подрядчиков и двух посредников.

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Согласно обвинению, указанные лица совершили растрату бюджетных средств в размере 16,6 млн грн. Эти средства были выделены на инженерно-техническое обустройство российско-украинской границы, а также территорий, прилегающих к зоне АТО и Крыму. Об этом сообщает САП на своей странице в Facebook.

Злоумышленники создали ряд фиктивных субъектов предпринимательской деятельности и через них выводили государственные средства. Дело будет рассматривать Дарницкий райсуд Киева.

Уголовные производства открыты по ч. 5 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах), ч. 2 ст. 210 (нецелевое использование бюджетных средств должностным лицом), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог), ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 205 (организация фиктивного предпринимательства) и ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 205−1 (организация внесения заведомо ложных сведений в документы по предварительному сговору) Уголовного кодекса Украины.

Как ранее сообщал «Ракурс», в феврале проект «Стена» был реализован на 30%.