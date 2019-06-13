Иван Баканов, фото: LIGA.net

https://racurs.ua/n123111-ispolnyauschiy-obyazannosti-glavy-sbu-bakanov-podtverdil-chto-ego-jena-imeet-rossiyskoe-grajdanstvo.html

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Временно исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подтвердил информацию, ранее попавшую в СМИ, о наличии у его жены Оксаны российского гражданства, однако заверил, что она имеет устойчивую проукраинскую позицию.

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Соответствующее сообщение опубликовано на странице СБУ в социальной сети Фейсбук.

По словам Баканова, его жена родилась в Кривом Роге, где окончила школу. Впоследствии поступила в учебное заведение на территории России, где и получила российское гражданство при распаде Советского Союза.

В 1998 году она вернулась в Украину, где с тех пор живет и работает с видом на постоянное жительство. Баканов заявляет, что его жена с 2013 года не бывала на территории РФ и пытается получить украинское гражданство, однако этому, по его словам, препятствует коррумпированность определенных чиновников.

Мы никогда не подключали к процессу «фирмы», посредников и не будем обращаться с такой просьбой к президенту, — заявил Баканов.

Напомним, в СБУ недавно сообщили, каким образом Баканов получил воинское звание лейтенанта.