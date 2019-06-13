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Ракурс
Трамп хочет встретиться с Путиным на саммите G20. Фото: Новинарня

Трамп хочет встретиться с Путиным на саммите G20

13 июн 2019, 10:15
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С президентом России Владимиром Путиным хочет встретиться президент США Дональд Трамп. Предполагаемая встреча должна состояться в Японии в конце этого месяца во время саммита G20.

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О встрече с Путиным 28−29 июня в Осаке Трамп заявил в Белом доме. Хотя Трамп анонсировал вероятную встречу, в Кремле отмечают, что запроса от Вашингтона не получали. Об этом сообщает «Радiо свобода».

По словам пресс-секретаря Путина и спикера Кремля Дмитрия Пескова, у Кремля нет информации о вероятной встрече двух глав государств.

Последняя встреча Трампа и Путина с глазу на глаз состоялась в июле прошлого года в Хельсинки. После этого события американские законодатели резко раскритиковали своего президента за недостаточно жесткую позицию по вопросу о вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.

Трамп, в свою очередь, регулярно заявляет, что не против улучшить отношения с Путиным и Россией.

Накануне стало известно, что отношения между Россией и США достигли худших показателей за всю историю. Во время «холодной войны» отношения между странами были более прогнозируемыми.

Как ранее сообщал «Ракурс», стало известно, когда может пройти встреча Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Источник: Ракурс


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