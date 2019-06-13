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Апелляцию на приговор Януковичу начал рассматривать суд в Киеве, фото — Донпрес
Апелляцию на приговор Януковичу начал рассматривать суд в Киеве (ТРАНСЛЯЦИЯ)https://racurs.ua/n123109-apellyaciu-na-prigovor-yanukovichu-nachal-rassmatrivat-sud-v-kieve-translyaciya.htmlРакурс
Киевский апелляционный суд 13 июня начал рассматривать апелляцию на приговор президенту-беглецу Виктору Януковичу, которого в январе этого года заочно приговорили к 13 годам тюрьмы.
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Апелляцию на приговор рассмотрит коллегия судей в составе Юрия Трясуна, Сергея Новова, Ивана Мосендза, Александра Журавля и Оксаны Павленко.
Напомним, что после оглашения приговора защита Януковича подала пять апелляций на приговор. В марте Апелляционный суд вернул дело Януковича в Оболонский райсуд для исправления и разъяснения. Оболонский суд отказался вносить поправки в текст приговора.
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