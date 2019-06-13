Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Апелляцию на приговор Януковичу начал рассматривать суд в Киеве, фото — Донпрес

Апелляцию на приговор Януковичу начал рассматривать суд в Киеве (ТРАНСЛЯЦИЯ)

13 июн 2019, 10:14
999

Киевский апелляционный суд 13 июня начал рассматривать апелляцию на приговор президенту-беглецу Виктору Януковичу, которого в январе этого года заочно приговорили к 13 годам тюрьмы.

Loading...

Апелляцию на приговор рассмотрит коллегия судей в составе Юрия Трясуна, Сергея Новова, Ивана Мосендза, Александра Журавля и Оксаны Павленко.

Напомним, что после оглашения приговора защита Януковича подала пять апелляций на приговор. В марте Апелляционный суд вернул дело Януковича в Оболонский райсуд для исправления и разъяснения. Оболонский суд отказался вносить поправки в текст приговора.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Главные новости за 14 июня: решение КСУ по НКРЕКП, обстрел Марьинки, задержание организатора референдума сепаратистов

Главными новостями дня стали: решение Конституционного суда о неконституционности создания НКРЕКП, мощный утренний обстрел боевиками Марьинки, задержание организатора референдума сепаратистов в 2014 году и новые назначения Зеленского

Новости Украины
23:11   14 июн

Народного депутата Шевченко облили нечистотами в Ивано-Франковске (ВИДЕО)

В Ивано-Франковске народного депутата Александра Шевченко облили нечистотами. По словам политика, в это время у него проходила встреча с владельцем одной из местных строительных компаний

Новости Украины
16:11   14 июн
Новости партнеров
Загрузка...