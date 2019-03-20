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Адвокатам Януковича отказали в исправлении описок в тексте приговора, фото — Радио Свобода

Адвокатам Януковича отказали в исправлении описок в тексте приговора — решение суда

20 мар 2019, 13:19
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Оболонский райсуд Киева отказал адвокатам Виктора Януковича в исправлении возможных описок в приговоре по делу о государственной измене экс-президента.

Об этом 20 марта сообщают «Українські Новини» со ссылкой на пресс-службу суда.

Адвокат Януковича Александр Байдык просил Фемиду убрать из приговора причину смягчающего обстоятельства, а именно фразу о «совершении преступлений под влиянием зависимости от представителей власти Российской Федерации». Суд также просили исключить из приговора ссылки на видео пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, обращения главы оккупированного Крыма Сергея Аксенова, пребывания Петра Порошенко в Крыму, а также исправить сумму процессуальных издержек, которую обязали возместить Януковича (с 98 тыс. 561 грн 20 коп. на 58 тыс. 521 грн 20 коп).

Суд не увидел никаких ошибок или опечаток в приговоре Януковичу.

«Приговор составлен официальным деловым языком в соответствии с требованиями УПК Украины, поэтому в удовлетворении заявлений защитников об исправлении якобы описок отказано», — объяснили решение в суде.

Сегодня в Оболонском райсуде Киеве состоится еще одно заседание по делу Януковича — судьи разъяснят адвокатам приговор президенту-беглецу.

Рассмотрение дела о госизмене Януковича длилось с весны 2017 года. Основой обвинений стало обращение к президенту РФ Путину от 1 марта 2014 года, в котором Янукович просил ввести войска в Украину. 24 января 2019 года Оболонский райсуд приговорил экс-президента к 13 годам лишения свободы.

Защита Януковича подала апелляцию на решение Оболонского райсуда.


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