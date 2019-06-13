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Апеляцію на вирок Януковичу почав розглядати суд у Києві, фото — Донпрес

Апеляцію на вирок Януковичу почав розглядати суд у Києві (ТРАНСЛЯЦІЯ)

13 чер 2019, 10:14
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Київський апеляційний суд 13 червня почав розглядати апеляцію на вирок президенту-втікачу Віктору Януковичу, якого в січні цього року заочно засудили до 13 років тюрми.

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Апеляцію на вирок розгляне колегія суддів у складі Юрія Трясуна, Сергія Новова, Івана Мосьондза, Олександра Журавля та Оксани Павленко.

Нагадаємо, що після оголошення вироку захист Януковича подав п’ять апеляцій на вирок. У березні Апеляційний суд повернув справу Януковича в Оболонський райсуд для виправлення та роз’яснення. У внесенні виправлень у текст вироку Оболонський суд відмовив.

Джерело: Ракурс


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