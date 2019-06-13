Трамп хоче зустрітися з Путіним на саміті G20

Трамп хоче зустрітись з Путіним на саміті G20. Фото: Новинарня

https://racurs.ua/ua/n123110-tramp-hoche-zustritys-z-putinym-na-samiti-g20.html

Ракурс

З президентом Росії Володимиром Путіним хоче зустрітися президент США Дональд Трамп. Ймовірна зустріч має відбутися в Японії наприкінці цього місяця під час саміту G20.

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Про зустріч з Путіним 28−29 червня в Осаці Трамп заявив у Білому домі. Хоча Трамп анонсував ймовірну зустріч, у Кремлі наголошують, що запиту від Вашингтона не отримували. Про це повідомляє «Радіо свобода».

За словами прес-секретаря Путіна та речника Кремля Дмитра Пєскова, Кремль немає інформації щодо ймовірної зустрічі двох глав держав.

Остання зустріч Трампа та Путіна віч-на-віч відбулась в липні минулого року у Гельсінкі. Після цієї події американські законодавці різко розкритикували свого президента за недостатньо жорстку позицію з питання щодо втручання Росії в американські вибори в 2016 році.

Трамп, у свою чергу, регулярно заявляє, що не проти поліпшити відносини з Путіним та Росією.

Напередодні стало відомо, що відносини між Росією та США мають найгірші показники за всю історію. Під час «холодної війни» відносини між країнами були прогнозованішими.

Як раніше повідомляв «Ракурс», стало відомо, коли може пройти зустріч Трампа з президентом України Володимиром Зеленським.