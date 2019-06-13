Трамп та Зеленський: посол Чалий прокоментував стосунки президентів. Фото: InfoResist

https://racurs.ua/ua/n123108-tramp-ta-zelenskyy-posol-chalyy-prokomentuvav-stosunky-prezydentiv.html

Ракурс

Коли президент Володимир Зеленський поїде до США, щоб зустрітись з президентом Дональдом Трампом, розповів посол України в Вашингтоні Валерій Чалий.

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Зустріч може відбутися вже після дострокових виборів в український парламент, які заплановані на 21 липня. Про це Чалий повідомив «Укрінформу».

За словами посла, Трамп посилає Зеленському дуже чіткі сигнали, які говорять про стратегічне партнерство та підтримку України Штатами та самим Трампом. Запрошення Трампа відвідати Білий дім також є добрим знаком.

Чалий заявив, що Зеленський найближчим часом завітає до Вашингтону, хоча багато що залежить від насиченого графіка новообраного українського президента. Посол стверджує, що зміст перемовин мають не менше значення, ніж сама дата.

Обом країнам є що запропонувати і про що говорити. Однак, наголосив Чалий, усі ці позитиви були напрацьовані роками, а не виникли зараз. Хоча новий президент створює можливість швидшого просування усіх тих рішень, що довго будувались в стратегічному партнерстві між країнами.

За словами Чалого, наразі Міністерство закордонних справ України та Посольство України в США займаються підготовкою змістовної частини зустрічі.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Трамп та Зеленський ще не домовились про точну дату зустрічі.