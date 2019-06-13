Трамп и Зеленский: посол Чалый прокомментировал отношения президентов. Фото: InfoResist

https://racurs.ua/n123108-tramp-i-zelenskiy-posol-chalyy-prokommentiroval-otnosheniya-prezidentov.html

Ракурс

Когда президент Владимир Зеленский поедет в США, чтобы встретиться с президентом Дональдом Трампом, рассказал посол Украины в Вашингтоне Валерий Чалый.

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Встреча может состояться уже после досрочных выборов в украинский парламент, которые запланированы на 21 июля. Об этом Чалый сообщил «Укринформу».

По словам посла, Трамп посылает Зеленскому очень четкие сигналы, которые говорят о стратегическом партнерстве и поддержке Украины Штатами и самым Трампом. Приглашение Трампа посетить Белый дом также является хорошим знаком.

Чалый заявил, что Зеленский в ближайшее время посетит Вашингтон, хотя многое зависит от насыщенного графика новоизбранного украинского президента. Посол утверждает, что содержание переговоров имеют не меньшее значение, чем сама дата.

Обеим странам есть что предложить и о чем говорить. Однако, подчеркнул Чалый, все эти плюсы были наработаны годами, а не возникли сейчас. Хотя новый президент создает возможность более быстрого продвижения всех тех решений, которые долго строились в стратегическом партнерстве между странами.

По словам Чалого, пока Министерство иностранных дел Украины и Посольство Украины в США занимаются подготовкой содержательной части встречи.

Как ранее сообщал «Ракурс», Трамп и Зеленский еще не договорились о точной дате встречи.