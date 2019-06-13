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Ракурс
Іван Баканов, фото: LIGA.net

Виконувач обов’язків голови СБУ Баканов підтвердив, що його дружина має російське громадянство

13 чер 2019, 10:26
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Тимчасовий виконувач обов’язків голови Служби безпеки України (СБУ) Іван Баканов підтвердив інформацію, котра раніше потрапила до ЗМІ, про наявність у його дружини Оксани російського громадянства, проте запевнив, що вона має стійку проукраїнську позицію.

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Відповідне повідомлення опубліковане на сторінці СБУ в соціальній мережі Фейсбук.

За словами Баканова, його дружина народилася в Кривому Розі, де завершила школу. Згодом поступила до навчального закладу на території Росії, де й отримала російське громадянство під час розпаду Радянського Союзу.

У 1998 році вона повернулася до України, де з того часу живе та працює з посвідкою на постійне проживання. Баканов заявляє, що його дружина з 2013 року не бувала на території РФ та намагається отримати українське громадянство, однак цьому, за його словами, перешкоджає корумпованість певних чиновників.

Ми ніколи не підключали до процесу «фірми», посередників і не будемо звертатися з таким проханням до президента, — заявив Баканов.

Нагадаємо, в СБУ нещодавно повідомили, яким чином Баканов отримав військове звання лейтенанта.

Джерело: Ракурс


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