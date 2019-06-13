Міський голова Одеси Геннадій Труханов. Фото: Фокус.ua

https://racurs.ua/ua/n123139-sap-skeruvala-do-sudu-spravu-mera-odesy-truhanova.html

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Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерувала до суду справу міського голови Одеси Геннадія Труханова.

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Детективи НАБУ 13 червня закінчили досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно Труханова, який підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ст. 366−1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу України. Про це повідомила прес-служба САП.

Сьогодні прокурори антикорупційної прокуратури надали Труханову та його захисникам копії обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування.

Наразі обвинувальний акт передається до суду для розгляду по суті, — зазначили в САП.

В антикорупційній прокуратурі нагадали, що Труханов підозрюється у поданні завідомо недостовірних відомостей у деклараціях державного службовця за 2015−2016 роки, передбачених законом «Про запобігання корупції». У ході досудового розслідування з’ясувалося, що мер Одеси вказав у деклараціях за ці роки неправдиву інформацію стосовно майна. Виявилося, що вказані в деклараціях відомості відрізняються від достовірних на суму понад 33 млн грн за 2015 рік та 18 млн грн за 2016 рік.

Нагадаємо, восени 2018 року САП передала обвинувальний акт, складений детективами НАБУ, вісьмом підозрюваним у справі про розкрадання коштів під час купівлі заводу «Краян» в Одесі. Серед підозрюваних чинний міський голова Одеси Геннадій Труханов.