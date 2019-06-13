Новости
  1. Новости
  2. Правовые новости
  3. Новость
Ракурс
Городской голова Одессы Геннадий Труханов. Фото: Фокус.ua

САП направила в суд дело мэра Одессы Труханова

13 июн 2019, 16:21
999

Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд дело городского головы Одессы Геннадия Труханова.

Loading...

Детективы НАБУ 13 июня закончили досудебное расследование в уголовном производстве в отношении Труханова, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 366−1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщила пресс-служба САП.

Сегодня прокуроры антикоррупционной прокуратуры предоставили Труханову и его защитникам копии обвинительного акта и реестра материалов досудебного расследования.

Сейчас обвинительный акт передается в суд для рассмотрения по существу, — отметили в САП.

В антикоррупционной прокуратуре напомнили, что Труханов подозревается в представлении заведомо недостоверных сведений в декларациях государственного служащего за 2015−2016 годы, предусмотренных законом «О предотвращении коррупции». В ходе досудебного расследования выяснилось, что мэр Одессы указал в декларациях за эти годы ложную информацию относительно имущества. Оказалось, что указанные в декларациях сведения отличаются от достоверных на сумму свыше 33 млн грн за 2015 год и 18 млн грн за 2016 год.

Напомним, осенью 2018 года САП передала обвинительный акт, составленный детективами НАБУ, восьмерым подозреваемым по делу о хищении средств при покупке завода «Краян» в Одессе. Среди подозреваемых действующий городской голова Одессы Геннадий Труханов.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Главные новости за 14 июня: решение КСУ по НКРЕКП, обстрел Марьинки, задержание организатора референдума сепаратистов

Главными новостями дня стали: решение Конституционного суда о неконституционности создания НКРЕКП, мощный утренний обстрел боевиками Марьинки, задержание организатора референдума сепаратистов в 2014 году и новые назначения Зеленского

Новости Украины
23:11   14 июн

Народного депутата Шевченко облили нечистотами в Ивано-Франковске (ВИДЕО)

В Ивано-Франковске народного депутата Александра Шевченко облили нечистотами. По словам политика, в это время у него проходила встреча с владельцем одной из местных строительных компаний

Новости Украины
16:11   14 июн
Новости партнеров
Загрузка...