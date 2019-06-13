Городской голова Одессы Геннадий Труханов. Фото: Фокус.ua

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Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд дело городского головы Одессы Геннадия Труханова.

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Детективы НАБУ 13 июня закончили досудебное расследование в уголовном производстве в отношении Труханова, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 366−1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщила пресс-служба САП.

Сегодня прокуроры антикоррупционной прокуратуры предоставили Труханову и его защитникам копии обвинительного акта и реестра материалов досудебного расследования.

Сейчас обвинительный акт передается в суд для рассмотрения по существу, — отметили в САП.

В антикоррупционной прокуратуре напомнили, что Труханов подозревается в представлении заведомо недостоверных сведений в декларациях государственного служащего за 2015−2016 годы, предусмотренных законом «О предотвращении коррупции». В ходе досудебного расследования выяснилось, что мэр Одессы указал в декларациях за эти годы ложную информацию относительно имущества. Оказалось, что указанные в декларациях сведения отличаются от достоверных на сумму свыше 33 млн грн за 2015 год и 18 млн грн за 2016 год.

Напомним, осенью 2018 года САП передала обвинительный акт, составленный детективами НАБУ, восьмерым подозреваемым по делу о хищении средств при покупке завода «Краян» в Одессе. Среди подозреваемых действующий городской голова Одессы Геннадий Труханов.