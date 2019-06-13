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Парламентские выборы-2019: Вятрович идет в списке партии Порошенко, фото — Фейсбук В.Вятровича

Вятрович идет на выборы с партией Порошенко (ВИДЕО)

13 июн 2019, 16:18
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Председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович будет участвовать в досрочных парламентских выборах в составе партии «Европейская Солидарность», лидером которой является пятый президент Украины Петр Порошенко.

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Об этом Вятрович сообщил 13 июня в Фейсбук. Он записал видео, в котором подтвердил намерение баллотироваться в Раду, а также объяснил свой выбор.

В частности, директор Института национальной памяти отметил, что не пойдет на компромиссы в отношении национальных интересов и идет в политику из-за угрозы реванша.

Изменения в Украине будут украинскими!, — заявил Вятрович.

Он отметил, что будет идти в списке партии «Европейская Солидарность», а не по мажоритарному округу.

В начале июня Порошенко во время съезда объявил первую десятку своей партии. В нее вошли, например, спикер Рады Андрей Парубий, первый заместитель председателя парламента Ирина Геращенко и командующий десантно-штурмовыми войсками, ветеран Антитеррористической операции Михаил Забродский.

Источник: Ракурс


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