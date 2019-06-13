Парламентські вибори-2019: В’ятрович іде у списку партії Порошенка, фото — Фейсбук В.В'ятровича

https://racurs.ua/ua/n123138-v-yatrovych-ide-na-vybory-z-partiieu-poroshenka-video.html

Ракурс

Голова Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович братиме участь у дострокових парламентських виборах у складі партії «Європейська Солідарність», лідером якої є п’ятий президент України Петро Порошенко.

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Про це В’ятрович повідомив 13 червня у Фейсбук. Він записав відео, у якому підтвердив намір балотуватись до Ради і пояснив свій вибір.

Зокрема, директор Інституту національної пам’яті зазначив, що не піде на жодні компроміси щодо національних інтересів і йде у політику через загрозу реваншу.

Зміни в Україні будуть українськими!, — заявив В’ятрович.

Він зазначив, що буде йти у списку партії «Європейська Солідарність», а не по мажоритарному округу.

На початку червня Порошенко під час з’їзду оголосив першу десятку своєї партії. До неї увійшли, наприклад, спікер Ради Андрій Парубій, перший заступник голови парламенту Ірина Геращенко і командувач десантно-штурмовими військами, ветеран Антитерористичної операції Михайло Забродський.