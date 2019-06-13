Фейкові повідомлення про замінування надходять майже кожного дня, фото: Money

https://racurs.ua/ua/n123137-feykovi-zaminuvannya-bilshist-povidomlen-nadhodyat-z-rosiyi-mvs.html

Ракурс

Більшість повідомлень про нібито замінування об'єктів в різних регіонах України надходять з-за кордону, з Росії.

Loading...

Про це під час брифінгу заявив радник міністра внутрішніх справ Іван Стойко, повідомляє «Укрінформ».

Директор Департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко зазначив, що такі повідомлення МВС зараз отримує майже кожного дня. Чиновник наголосив, що всі такі випадки відпрацьовується, на них реагують відповідні підрозділи.

Але інша річ, коли їх є одне чи п’ять по країні у різних місцях, а інша мова, коли їх 55 або 77 на різних об'єктах, — наголошує Шевченко.

Про те, що більшість недостовірних повідомлень про замінування надходять з території країни-агресора, кілька днів тому у своєму Фейсбуці повідомляв заступник голови Національної поліції В’ячеслав Аброськін. Так, за його словами, лише за добу правоохоронці отримали 37 неправдивих повідомлень про замінування 337 об'єктів. Аброськін зазначав, що такі фейкові повідомлення надходять електронною поштою з IP-адреси, котра належить одній з російських компаній.

Нагадаємо, наприкінці травня в Одесі «замінували» 15 житлових будинків, шість медичних закладів, залізничний вокзал та міжнародний аеропорт.