ЗНО-2019: 53 тис. абітурієнтів провалили тестування. Фото: starkon

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Ракурс

ЗНО близиться до завершення, а вже стало відомо, що для 15,8% абітурієнтів цьогорічна вступна кампанія вже закінчилася. З майже 340 тис. випускників понад 53 тис. осіб провалили українську мову та літературу, тест з яких є обов’язковим для вступу до будь-якого вишу.

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Прохідний поріг тестів з мови та літератури залишили на рівні минулого року — 23 бали. Нижчий прохідний бал отримали абітурієнти із шкіл неслов’янської групи, для яких адаптивний поріг становить 14−23 бали. Про це повідомляється у випуску ТСН.

Адаптивна система має допомогти збільшити кількість вступників в українських вишах. Зазначимо, що 200 з 200 можливих балів з українському мови отримали тільки 17 абітурієнтів.

Математику провалили 18,17% випускників (28 тис. осіб). Однак, найвищий бал з цього тесту отримати змогли 98 абітурієнтів.

Найвищий показник з фізики здобути ніхто не зміг. Цього року прохідний поріг з фізики збільшили до 13 балів. Не склали тест 14,97% абітурієнтів.

Наразі експертна комісія вже переводить тестові бали в рейтингові. Таким чином все абітурієнти найближчим часом дізнаються про свої результати.

Як раніше повідомляв «Ракурс», дев’ятикласники з часом також будуть складати ЗНО.