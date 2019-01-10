ЗНО-2019: у Міносвіти розповіли, чи тестуватимуть дев’ятикласників

Дев’ятикласники не здаватимуть державну підсумкову атестацію за технологією ЗНО, фото: «Вікна»

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Racurs.ua

Учні дев’ятих класів у цьому році не здаватимуть державну підсумкову атестацію за технологією зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО).

Для них підсумкова атестація, як і в попередні роки, відбуватиметься хоч і в письмовій формі, проте не у вигляді ЗНО. Про це повідомляє прес-служба Міністерства освіти.

У Міносвіти зазначають, що отримують численні звернення від дев’ятикласників та їхніх батьків у зв’язку з цим питанням.

Тож у відомстві наголошують, що запровадження ЗНО для дев’ятикласників відбудеться в межах реформи освіти, орієнтовно, не раніше 2027 року — після запуску старшої профільної школи.

Втім, заступник міністра освіти і науки Павло Хобзей нещодавно заявляв, що профільну школу можуть запустити і раніше цього терміну.

ЗНО у цьому році продовжать здавати учні 11-х класів шкіл, а також студенти коледжів, технікумів та закладів професійної освіти після завершення здобуття ними середньої освіти.

Нагадаємо, нещодавно в Україні розпочалася реєстрація на пробне ЗНО, яке відбудеться, залежно від предмета, 16 та 23 березня. Реєстрація триватиме до 31 січня. Участь у ньому не є обов’язковою і здійснюється лише для ознайомлення з процедурою тестування.