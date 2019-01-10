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Ракурс
Кращим пауерліфтером 2018 року визнали українку. Фото: National Sports Committee for the Disabled of Ukraine

Кращим пауерліфтером 2018 року стала українка, яка побила світовий рекорд (ВІДЕО)

10 січ 2019, 16:30
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Українку Мар’яну Шевчук визнали кращим пауерліфтером 2018 року. Міжнародна федерація пара-пауерліфтингу провела голосування у соцмережах щодо звання кращого спортсмена.

Українська спортсменка набрала найбільшу кількість голосів на сторінках федерації у соцмережах Facebook, Twitter та Instagram, повідомляють у прес-службі Національного комітету спорту інвалідів України.

Зауважимо, що серед спортсменів Шевчук була єдиною жінкою, яку номінували на цей титул. Друге місце у рейтингу найкращих пара-пауерліфтерів посів колумбійський спортсмен Кастанеда, а третє - іранець Сіаманд Рахман.

Українська спортсменка змогла завоювати цей почесний титул завдяки вдалому виступу на чемпіонаті Європи у Франції. Виступаючи у жіночій категорії до 55 кг, українська спортсменка змогла підійняти 130,5 кг, таким чином побивши рекорд світу.

Як раніше повідомляв «Ракурс», українка Яремчук посіла друге місце на італійських змаганнях із бігу.

Джерело: Ракурс


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