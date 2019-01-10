Кращим пауерліфтером 2018 року стала українка, яка побила світовий рекорд (ВІДЕО)

Кращим пауерліфтером 2018 року визнали українку. Фото: National Sports Committee for the Disabled of Ukraine

https://racurs.ua/ua/n116657-kraschym-pauerlifterom-2018-roku-stala-ukrayinka-yaka-pobyla-svitovyy-rekord-video.html

Racurs.ua

Українку Мар’яну Шевчук визнали кращим пауерліфтером 2018 року. Міжнародна федерація пара-пауерліфтингу провела голосування у соцмережах щодо звання кращого спортсмена.

Українська спортсменка набрала найбільшу кількість голосів на сторінках федерації у соцмережах Facebook, Twitter та Instagram, повідомляють у прес-службі Національного комітету спорту інвалідів України.

Зауважимо, що серед спортсменів Шевчук була єдиною жінкою, яку номінували на цей титул. Друге місце у рейтингу найкращих пара-пауерліфтерів посів колумбійський спортсмен Кастанеда, а третє - іранець Сіаманд Рахман.

Українська спортсменка змогла завоювати цей почесний титул завдяки вдалому виступу на чемпіонаті Європи у Франції. Виступаючи у жіночій категорії до 55 кг, українська спортсменка змогла підійняти 130,5 кг, таким чином побивши рекорд світу.

Як раніше повідомляв «Ракурс», українка Яремчук посіла друге місце на італійських змаганнях із бігу.