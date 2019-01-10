ВНО-2019: в Минобразования рассказали, будут ли тестировать девятиклассников

Девятиклассники не будут сдавать государственную итоговую аттестацию по технологии ВНО, фото: «Вікна»

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Racurs.ua

Ученики девятых классов в этом году не будут сдавать государственную итоговую аттестацию по технологии внешнего независимого оценивания (ВНО).

Для них итоговая аттестация, как и в предыдущие годы, будет происходить хоть и в письменной форме, но не в виде ВНО. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования.

В Минобразования отмечают, что получают многочисленные обращения от девятиклассников и их родителей в связи с этим вопросом.

Поэтому в ведомстве обращают внимание, что введение ВНО для девятиклассников состоится в рамках реформы образования, ориентировочно, не раньше 2027 года — после запуска старшей профильной школы.

Впрочем, заместитель министра образования и науки Павел Хобзей недавно заявлял, что профильную школу могут запустить и раньше этого срока.

ВНО в этом году продолжат сдавать ученики 11-х классов школ, а также студенты колледжей, техникумов и учреждений профессионального образования после завершения получения ими среднего образования.

Напомним, недавно в Украине началась регистрация на пробное ВНО, которое состоится, в зависимости от предмета, 16 и 23 марта. Регистрация будет проводиться до 31 января. Участие в нем не является обязательным и осуществляется только для ознакомления с процедурой тестирования.