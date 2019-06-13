ВНО-2019: 53 тыс. абитуриентов провалили тестирование. Фото: starkon

https://racurs.ua/n123135-vno-2019-53-tys-abiturientov-provalili-testirovanie-video.html

Ракурс

ВНО близится к завершению, а уже стало известно, что для 15,8% абитуриентов вступительная кампания уже закончилась. Из почти 340 тыс. выпускников более 53 тыс. человек провалили украинский язык и литературу, тест по которым является обязательным для поступления в любой вуз.

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Проходной порог тестов по языку и литературе оставили на уровне прошлого года — 23 балла. Более низкий проходной балл получили абитуриенты из школ неславянской группы, для которых адаптивный порог составляет 14−23 балла. Об этом сообщается в выпуске ТСН.

Адаптивная система должна помочь увеличить количество поступающих в украинских вузах. Отметим, что 200 из 200 возможных баллов по украинскому языку получили только 17 абитуриентов.

Математику провалили 18,17% выпускников (28 тыс. человек). Однако, самый высокий балл по этому тесту получить смогли 98 абитуриентов.

Самый высокий показатель по физике получить никто не смог. В этом году проходной порог по физике увеличили до 13 баллов. Не сдали тест 14,97% абитуриентов.

Сейчас экспертная комиссия уже переводит тестовые баллы в рейтинговые. Таким образом все абитуриенты в ближайшее время узнают о своих результатах.

Как ранее сообщал «Ракурс», девятиклассники со временем также будут сдавать ВНО.