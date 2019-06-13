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Ракурс
ВНО-2019: 53 тыс. абитуриентов провалили тестирование. Фото: starkon

ВНО провалили 53 тыс. абитуриентов (ВИДЕО)

13 июн 2019, 15:51
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ВНО близится к завершению, а уже стало известно, что для 15,8% абитуриентов вступительная кампания уже закончилась. Из почти 340 тыс. выпускников более 53 тыс. человек провалили украинский язык и литературу, тест по которым является обязательным для поступления в любой вуз.

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Проходной порог тестов по языку и литературе оставили на уровне прошлого года — 23 балла. Более низкий проходной балл получили абитуриенты из школ неславянской группы, для которых адаптивный порог составляет 14−23 балла. Об этом сообщается в выпуске ТСН.

Адаптивная система должна помочь увеличить количество поступающих в украинских вузах. Отметим, что 200 из 200 возможных баллов по украинскому языку получили только 17 абитуриентов.

Математику провалили 18,17% выпускников (28 тыс. человек). Однако, самый высокий балл по этому тесту получить смогли 98 абитуриентов.

Самый высокий показатель по физике получить никто не смог. В этом году проходной порог по физике увеличили до 13 баллов. Не сдали тест 14,97% абитуриентов.

Сейчас экспертная комиссия уже переводит тестовые баллы в рейтинговые. Таким образом все абитуриенты в ближайшее время узнают о своих результатах.

Как ранее сообщал «Ракурс», девятиклассники со временем также будут сдавать ВНО.

Источник: Ракурс


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