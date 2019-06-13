Погода в Україні. Фото: Ракурс

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Погода в Україні 14 червня без опадів. Короткочасний дощ та гроза прогнозується лише на крайньому заході країни.

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Температура вночі очікується 16−21° тепла, вдень 28−33° вище нуля. На півночі Лівобережжя повітря вночі прогріється до 13−18° тепла, вдень 25−30°. У Карпатах вночі 11−16°, вдень 22−32° тепла. Вітер південно-східний та північно-східний, 5−10 м/с. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Погода у Києві 14 червня без опадів, сонячна та спекотна. Температура вночі 18−20° тепла, вдень 30−32° тепла.

У Львові найближчої доби вдень очікується короткочасний дощ, вночі — без опадів. Температура повітря вночі 16−18° тепла, вдень 29−31° вище нуля.

В Одесі завтра переважатиме суха, сонячна погода. Температура повітря вночі 20−22° тепла, вдень повітря прогріється до плюс 29−31°.

У Дніпрі в останній робочий день тижня буде доволі тепло, істотних опадів не очікується. Вночі стовпчики термометрів покажуть 18−20° вище нуля, вдень очікується 31−33° тепла.

У Харкові 14 червня буде сонячна та спекотна — вночі стовпчики термометрів покажуть 15−17° тепла, вдень 27−29° вище нуля.

У Карпатах у п’ятницю очікуються короткочасні дощі. Повітря вночі повинно погрітися до 16−20° тепла, вдень 29−32° вище нуля.

Геомагнітна обстановка в Україні 14 червня очікується відносно спокійна. Невеликі збурення очікуються протягом доби.

Нагадаємо, погоду в Україні 13 червня прогнозували досить спекотну та здебільшого без опадів. Лише в Криму, в Карпатському регіоні та на півночі Лівобережжя, місцями пройдуть короткочасні дощі та грози.