У більшості регіонів України опади не очікуються

https://racurs.ua/ua/n123099-pogoda-v-ukrayini-na-13-chervnya-u-bilshosti-regioniv-bez-opadiv.html

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Погода в Україні 13 червня очікується досить жаркою і здебільшого без опадів.

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Лише в Криму, вдень також і в Карпатському регіоні та на півночі Лівобережжя, місцями можливі короткочасні дощі та грози. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Температура повітря вночі становитиме 17 -22°, вдень — 29−34°; в Карпатах вночі очікується 13−18°, вдень 21−26°.

Вітер північно-східний (у західній частині — південно-східний), 5−10 м/с.

У Києві 13 червня опади не очікуються. Температура повітря вночі становитиме 19−21°, вдень — 31−33°. Вітер північно-східний, 5−10 м/с.

У Львові наступної доби синоптики також опадів не прогнозують. Вночі стовпчики термометрів покажуть 17−19°, вдень — 31−33°. Вітер південно-східний, 3−8 м/с.

В Одесі 13 червня опади також не очікуються. Вночі температура становитиме 19−21°, вдень — 32−34°. Вітер північно-східний, 5−10 м/с.

У Дніпрі опади також не очікуються. Вночі термометри покажуть 19−21°, вдень — 31−33°. Вітер північно-східний, 5−10 м/с.

У Харкові доба також мине без опадів. Температура повітря вночі складе 19−21°, вдень — 31−33°. Вітер північно-східний, 5−10 м/с.

На Закарпатті метеорологи опадів також не прогнозують. Вночі очікується 16−18°, вдень — 31−33°. Вітер південно-східний, 3−8 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 13 червня буде досить спокійним. Очікуються лише невеликі збурення.

Нагадаємо, в Одесі сильні дощі спровокували масштабну повінь, котра призвела до прориву дамб і затоплення вулиць у населених пунктах.