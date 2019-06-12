Головні новини 12 червня: ЗСУ вийшли на околиці Донецька, Парубій підписав закон про ТСК, у Зеленського заговорили про зміни Конституції

Збройні сили закріпилися на позиціях за 100–250 м від Донецька та Олександрівки, фото: Операція Об’єднаних сил

https://racurs.ua/ua/n123098-golovni-novyny-12-chervnya-zsu-vyyshly-na-okolyci-donecka-parubiy-pidpysav-zakon-pro-tsk.html

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Військовослужбовці 24-ї окремої механізованої бригади ім. Короля Данила закріпилися на нових позиціях у Мар’їнці, розташованих за 100−250 м від тимчасово окупованих Донецька та Олександрівки. Таким чином, у Мар’їнці вже майже немає так званої сірої зони.

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Спікер Верховної Ради Андрій Парубій підписав закон про тимчасові слідчі комісії, котрий містить норми щодо імпічменту президента. Тепер цей закон направлений на підпис президентові України Володимиру Зеленському.

Представник президента в Парламенті Руслан Стефанчук заявив, що в команді Володимира Зеленського є плани щодо змін до Конституції України, котрі, зокрема, стосуються розділу про права та свободи громадян.

Також у Зеленського згадали про результати референдуму, проведеного у 2000 році, на котрому 82,9% учасників підтримали введення в Україні двопалатного парламенту.

Президент призначив колишнього міністра економічного розвитку і торгівлі Айвараса Абромавичуса членом наглядової ради державного концерну «Укроборонпром».