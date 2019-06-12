Екс-міністр Айварас Абромавичус. Фото: LIGA.net

https://racurs.ua/ua/n123077-zelenskyy-vviv-abromavychusa-do-naglyadovoyi-rady-koncernu-ukroboronprom.html

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Президент Володимир Зеленський призначив Айвараса Абромавичуса членом наглядової ради державного концерну «Укроборонпром».

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Ухвалюючи це рішення, глава держави керувався ст. 5 закону України «Про особливості управління об'єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі». Указ президента № 402/2019 «Питання наглядової ради державного концерну «Укроборонпром» 12 червня з’явився на веб-сторінці глави держави.

Раніше в наглядову раду входили керівник Державної служби фінансового моніторингу Ігор Черкаський, генерал-лейтенант запасу Ярослав Скалько та ректор національного технічного університету «Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського» Михайло Згуровський.

У президентському указі зазначається, що термін повноважень Черкаського і Скільки завершився.

Як відомо, Айварас Абромавичус — інвестиційний банкір литовського походження, співвласник та один з керівників шведської інвестиційної компанії «East Capital». Свого часу був міністром економічного розвитку і торгівлі України. У період президентських виборів 2019 року працював у команді Володимира Зеленського, був радником кандидата в президенти та експертом.

Нагадаємо, 11 червня президент Володимир Зеленський призначив головою Служби зовнішньої розвідки Владислава Бухарєва — народного депутата від «Батьківщини». З грудня 2007 по березень 2010 він обіймав посаду першого заступника голови Державної податкової адміністрації України.