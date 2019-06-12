Санкції проти РФ: Євросоюз продовжив заборону інвестицій в окупований Росією Крим, фото — Інформспротив

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Євросоюз продовжив дію частини економічних санкцій проти Росії. У середу, 12 червня, посли Євросоюзу вирішили продовжити заборону інвестицій в економіку Криму ще на один рік.

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Про це у Твіттер повідомив брюссельський кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.

Формально це рішення, за його словами, оформлять та оприлюднять впродовж наступних тижнів.

Минулого тижня Йозвяк повідомляв, що 20 червня ЄС продовжить економічні санкції щодо Росії на півроку. При цьому все ще дискутується питання про посилення санкцій через роздачу російських паспортів на Донбасі.

На початку березня Комітет постійних представників Європейського Союзу схвалив введення додаткових санкцій проти громадян РФ. Під обмеження потрапили росіяни, яких ЄС вважає причетними до захоплення українських кораблів у Керченській протоці.

У лютому посли країн-членів Євросоюзу продовжили санкції проти фізичних осіб і компаній Росії. Вони продовжені на найближчі шість місяців через агресію Російської Федерації проти України.