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З партії Вакарчука виключили двох кандидатів у депутати. Фото: прес-служба «Голос»

Партія «Голос» виключила двох претендентів у нардепи через зв’язки з Медведчуком та «Опоблоком»

12 чер 2019, 12:37
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Партія «Голос», яку заснував співак Святослав Вакарчук, виключила двох претендентів на депутатські мандати.

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Політки, які балотувалися в Раду від цієї партії, були виключені із переліку кандидатів в одномандатних округах через невідповідність критеріям. Про це 12 червня повідомила прес-служба «Голосу».

У «Голосі» пояснили своє рішення. Виявилося, що Тарас Шкітер, який висувався по округу № 22 на Волині, був пов’язаний із «Українським вибором» Віктора Медведчука. Київський кандидат Євген Кугук із округу № 217 у 2014 році балотувався від «Опозиційного блоку». У партії відзначили, що інформацію про кандидатів їм надали ЗМІ та громадськість.

Нагадаємо, політична партія Святослава Вакарчука «Голос» 8 червня проводила з’їзд на Старокиївській горі в Києві. На заході затвердили програму політичної сили, представили список кандидатів у депутати Верховної Ради. Також повідомили, кого «Голос» підтримає у мажоритарних округах.

Лідером партії є засновник «Голосу» Святослав Вакарчук, на другій позиції заступник міністра економіки Юлія Клименко. Третя — представник IT-індустрії Ірина Рудик, четверта — представник SAGSUR Ярослав Железняк. П’ятірку замикає член правління «Центру протидії корупції» Олександра Устінова.

Джерело: Ракурс


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Партія «Голос» виключила двох претендентів у нардепи через зв’язки з Медведчуком та «Опоблоком»

Із політичної партії музиканта Святослава Вакарчука «Голос», яка братиме участь у дострокових виборах до Верховної Ради, виключили двох кандидатів у народні депутати

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