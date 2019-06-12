Uber запустить летюче таксі в США й Австралії. Фото: fakty.com.ua

https://racurs.ua/ua/n123072-uber-zapustyt-litauche-taksi-u-ssha-i-avstraliyi.html

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Uber, американська компанія таксі, що працює по всьому світу, запустить повітряне таксі в США й Австралії. Випробувальні польоти почнуться наступного року, а комерційний запуск заплановано на 2023 рік.

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Летюче таксі Uber планує запустити у містах Лос-Анджелес, Даллас і Мельбурн, повідомляє ABC.

Австралійський Мельбурн обійшов міста Бразилії, Франції, Індії та Японії, що розглядалися компанією як можливі місця для запуску нового сервісу.

Планується, що пасажири зможуть переміщуватися на повітряному таксі між дахами будівель завдяки мережі посадкових майданчиків під назвою Skyports. Повітряні апарати здійснюватимуть вертикальну посадку і зліт. Сам сервіс працюватиме через додаток Uber.

Таким чином компанія розраховує зменшити кількість заторів на дорогах, які, наприклад, бюджету Австралії обходяться в 16,5 млрд дол. на рік.

Потенційно повітряне таксі буде безпечнішим, аніж безпілотні автомобілі, заявив експерт RMIT University Метью Марино. Автомобілі без водія можуть зіштовхнутися з перешкодою на дорозі у вигляді пішоходів, які дивляться у смартфони, або інших транспортних засобів. Із повітряним таксі подібних проблем виникнути не повинно.

Експерт Центру міських досліджень Кріс де Грюйтер у свою чергу заявив про кілька мінусів летючого таксі: візуальний безлад у небі, низьку пропускну спроможність, шкоду екології та порожній пробіг.