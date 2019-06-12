Війна на Донбасі: українські бійці вийшли до околиць Донецька, фото — ООС

https://racurs.ua/ua/n123081-ukrayinski-biyci-vyyshly-do-okolyc-donecka-video.html

Ракурс

Військовослужбовці 24-ї окремої механізованої бригади ім. Короля Данила закріпилися на нових позиціях у Мар’їнці. Передові підрозділи перебувають на відстані 100−250 метрів до межі міста.

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Про це повідомив у Фейсбук військовий кореспондент Олексій Кашпоровський.

Тепер до тимчасово окупованих Олександрівки та Донецька від 100 до 250 метрів, — повідомив йому на відео один із військових 24-ї бригади.

Таким чином, у Мар’їнці вже практично немає так званої сірої зони. Трохи більше місяця тому розвідники «королівської» бригади зайняли сіру зону у напрямку Донецька. Нині українська армія практично повністю контролює Мар’їнку.

Завдяки просуванню «королівської» піхоти, жителям Мар’їнки буде менше прилітати. Як на мене, це найкраща демонстрація стратегії «припинити стріляти». Скрізь, де українська армія йде вперед (Маріуполь, Слов’янськ, Лисичанськ), різко припиняють стріляти, — повідомив Кашпоровський.

Мар’їнку звільнили від російських окупантів у серпні 2014 року, проте у місті залишалася «сіра зона» — територія, між позиціями ЗСУ та бойовиками. У червні 2015-го російські найманці спробували повернути місто під свій контроль, але сили ЗСУ відбили атаку.

Під час оборони Мар’їнки у червні 2015 року загинули від 20 до 22 військовослужбовців ЗСУ.

На початку червня у Мінську відбулося засідання робочих груп тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Обговорювали питання обміну військовополоненими і механізм режиму тиші, який, за словами українського представника Леоніда Кучми, мусить означати припинення ударів у відповідь і запровадження заборони на обстріл громадських об'єктів — шкіл, дитячих садків.