Герус: Зеленський не обіцяв знизити ціну на газ. Фото: Валентин Огієнко

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Володимир Зеленський ніде прямо не заявляв, що після перемоги на виборах президента України знизить тарифи на комунальні послуги для населення.

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Глава держави розуміє, що нинішні тарифи на газ та електричну енергію є проблемою для українців. Про це в інтерв’ю BIHUS.info в програмі «Он воно як» заявив представник президента України в Кабінеті міністрів Андрій Герус.

За його словами, Зеленський виступає за збільшення видобутку газу в Україні та інвестиції в газовидобувну галузь. Тоді, на думку президента, держава припинить імпортувати газ і розвиватиме експорт. Це дозволить впасти газу в ціні на 20−30%.

Зеленський жартував про високі тарифи, жартував про Ротердам +, але прямих обіцянок він дійсно не давав. Звичайно люди хочуть бачити те, що вони хочуть бачити. Але обіцянок не було, — зазначив Герус.

Представник президента відмовився відповідати на запитання, чи можуть бути знижені тарифи на комунальні послуги в 2019 році. Заявив, що не хоче давати популістських обіцянок.

Нагадаємо, на початку червня зобов’язав НАК «Нафтогаз України» не підвищувати ціну на газ для населення. Виявилося, що «Нафтогаз» затвердив ціни на червень і липень, які вище ринкових.