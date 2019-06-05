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Ціни на газ для населення повинні знизити. Фото: 5 канал

Уряд зобов’язав «Нафтогаз» знизити ціни на газ

5 чер 2019, 14:47
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Не підвищувати ціну на газ для населення НАК «Нафтогаз України» зобов’язав уряд.

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У середу, 5 червня, Кабмін прийняв постанову, яка зобов’язує «Нафтогаз» зменшити ціну на блакитне паливо. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман відзначив, що зобов’язання України тримати ринкові ціни означає, що не можна відмовитися від імпортного паритету й тоді, коли імпортні ціни знижуються, то й газ для населення повинен падати у ціні. Про це повідомляє урядовий портал.

Прем'єр відзначив, що «Нафтогаз» затвердив ціни на червень і липень, які вище ринкових.

Ми розробили документ, який не дасть НАК зловживати монопольним положенням. Вони накрутили ціни до 8 тис. 800 грн по деяким регіонам України. Ми говорили про це вже не раз. Газ повинен коштувати в червні близько 8 тис. грн, в липні 7 тис. 700 грн. Це коридор, який відповідає ринковій ціні, — заявив він.

Гройсман додав, що прийнятою постановою затверджено формулу розрахунку ціни на газ для населення.

Крім того, уряд ініціював створення міжвідомчої робочої групи, до якої увійдуть представники Рахункової палати, фіскальних служб та інших відомств, а також народні депутати, з метою перевірки процесу ціноутворення на газ з боку НАК «Нафтогаз України».

Нагадаємо, з 1 червня тарифи на газ в Україні для населення зросли на 4,6%. При цьому ціну газу для промисловості навпаки знизили на 7,6−7,9%.

Джерело: Ракурс


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