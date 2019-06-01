Тарифи на газ в Україні підвищили. Фото: Delo.ua

https://racurs.ua/ua/n122642-taryfy-na-gaz-v-ukrayini-pidvyschyly.html

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Тарифи на газ для населення в Україні сьогодні підвищили. При цьому ціну газу для промисловості навпаки знизили.

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Згідно з рішенням НАК «Нафтогаз України», кінцева вартість газу для населення зросла на 38 коп. (4,6%) — до 8,6 грн за кубометр. При цьому ціни відрізнятимуться для жителів різних областей.

Водночас для промисловості у червні ціни знизили на 7,6−7,9% — до 5,8−6,4 грн за кубометр.

У травні, за рішенням «Нафтогазу», кінцева ціна блакитного палива для населення становила 8,2 грн за кубометр.

Дмитро Разумков, очільник президентської партії «Слуга народу», напередодні заявив, що глава держави Володимир Зеленський зможе підійти до питання з тарифами лише після виборів Верховної Ради, запланованих на 21 липня цього року, оскільки йому потрібна серйозна підтримка й у парламенті, й у Кабінеті міністрів.