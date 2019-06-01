Тарифы на газ в Украине повысили. Фото: Delo.ua

https://racurs.ua/n122642-tarify-na-gaz-v-ukraine-povysili.html

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Тарифы на газ для населения в Украине сегодня повысили. При этом цену газа для промышленности наоборот понизили.

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Согласно решению НАК «Нафтогаз Украины», конечная стоимость газа для населения возросла на 38 коп. (4,6%) — до 8,6 грн за кубометр. При этом цены будут отличаться для жителей разных областей.

В то же время для промышленности в июне цены снизили на 7,6−7,9% — до 5,8−6,4 грн за кубометр.

В мае, по решению «Нафтогаза», конечная цена голубого топлива для населения составляла 8,2 грн за кубометр.

Дмитрий Разумков, председатель президентской партии «Слуга народа», накануне заявил в эфире одного из каналов, что глава государства Владимир Зеленский сможет подойти к вопросу с тарифами только после выборов Верховной Рады, запланированных на 21 июля этого года, поскольку ему нужна серьезная поддержка и в парламенте, и в Кабинете министров.