Коэффициент на газ

https://racurs.ua/2366-ceny-na-gaz-moroznye-koefficienty-priznany-zakonnymi.html

Ракурс

Дискуссия о правомерности приведения объемов потребленного газа к стандартным условиям началась еще в конце прошлого года — именно в ее разгаре премьер-министр Владимир Гройсман подарил публике свой перл о том, что этих монополистов, мол, надо вжарить по первое число, потому что они на шею сели и ноги свесили. Трезвые аналитики тогда предостерегали, что газоснабжающие предприятия (газсбыты), которых так обругал глава правительства, возможно, действительно люди нехорошие, но в этом случае их действия были правомерными. И вот тому подтверждение — 22 мая 2019 года Окружной административный суд Киева принял решение, что «эти монополисты» применяли морозные коэффициенты на газ на вполне законных основаниях.

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Морозные коэффициенты на газ: история проблемы

О происхождении скандальных коэффициентов на газ «Ракурс» подробно рассказывал еще в марте этого года, поэтому кратко напомним суть дела. По законам физики газ имеет свойство увеличиваться в объеме при потеплении и уменьшаться при похолодании. Поэтому если его учет осуществляется не в киловатт-часах, не в калориях и не в джоулях, а в кубических метрах, то одно и то же количество топлива в летний и зимний период будет иметь разный объем.

Для внедрения правильного учета в Советском Союзе еще в 1963 году был утвержден регуляторный акт под названием «ГОСТ», которым устанавливалось, что стандартным условием для определения объема газа является температура плюс 20°С, давление 760 мм ртутного столба и нулевая влажность.

В течение нескольких десятилетий этот стандарт применялся только в промышленно-производственной сфере и для широких слоев населения никакого значения не имел. Но после того, как бытовые потребители начали массово устанавливать в своих домах газовые счетчики, стало возможным посчитать сумму производственно-технологических потерь от ежегодных температурных колебаний, которые надо было компенсировать предприятиям, занимающимся распределением газа для населения.

В связи с этим 26 февраля 2004 года приказом Министерства топлива и энергетики Украины №116 была утверждена так называемая Методика приведения объема газа к стандартным условиям по показаниям бытовых счетчиков. В ее приложениях содержались таблицы коэффициентов на газ, которые впоследствии прозвали морозными — именно на них надо было умножать рабочий объем, то есть показанный счетчиком объем потребленного газа, чтобы получить его стандартный объем.

Наибольший коэффициент на газ, понятно, устанавливался для января, наименьший — для июля, однако его величина зависела не только от времени года, но и от места расположения счетчика: если он, скажем, был установлен на улице, то коэффициент был больше, а если внутри квартиры, расположенной на верхних этажах жилой высотки, то, конечно, меньше. Кроме того, определенное значение имели региональные климатические особенности, поскольку зимы в Крыму обычно теплее, чем на Черниговщине или Сумщине. Что касается Киева, то наименьший коэффициент составлял 0,98, наибольший — 1,10.

Непонятная пауза как следствие политических договоренностей

Итак, подчеркиваем: морозные коэффициенты на газ существовали давно, но применялись только к коммерческо-промышленным потребителям, а вот население о них не знало ни сном ни духом. Газораспределительные предприятия (облгазы) принимали топливо из принадлежащих «Укртрансгазу» магистральных газопроводов и через свои местные трубопроводы распределяли бытовым потребителям. Причем облгазы получали его от «Укртрансгаза» с учетом морозных коэффициентов, а люди получали газ без их учета.

По подсчетам специалистов, разница составляла от 300 до 500 млн кубометров в год, то есть примерно от 3% до 5% потребленного населением газа, но эти потери компенсировались облгазам в соответствии с упомянутой выше методикой, а также рядом других регуляторных актов, утвержденных Минтопэнерго, впоследствии реорганизованного в Минэнергоуглепром.

Формально все изменилось в 2015 году, когда был принят Закон Украины «О рынке природного газа», в котором были не только подтверждены стандартные условия товарного газа с его 20 градусами тепла, но и определено, что эти параметры распространяются на все без исключения категории потребителей: об этом шла речь в п. 31 ст. 1.

Новый порядок был закреплен еще в трех регуляторных актах, утвержденных постановлениями Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, принятыми в один и тот же день — 30 сентября 2015 года. Их следует назвать поименно с пунктами и порядковыми номерами:

Кодекс газораспределительных систем — раздел IX глава 1 пункт 3 (постановление №2494);

Правила поставки газа — пункт 9 (постановление №2496);

Типовой договор распределения природного газа — пункты 5.3 и 5.6 (постановление №2498).

Все перечисленные акты вступали в силу со следующего дня после опубликования, поэтому морозные коэффициенты на газ должны были применяться начиная с октября 2015 года, однако из-за каких-то неизвестных политических договоренностей пауза затянулась на три года. Лишь в октябре 2018 года облгазы начали начислять населению объемы газа, умноженные на соответствующие коэффициенты на газ, а газсбыты прислали людям платежные сообщения, предлагающие заплатить за объемы потребленного газа, которые были немного больше тех, что показывали их счетчики.

Речь шла о небольшой надбавке от 1% до 4%, но народ воспринял это так, будто его ограбили в темном переулке. А органы власти вместо того, чтобы взять на себя тяжелое и неблагодарное дело объяснить людям, что так и должно быть, пошли другим путем и начали принимать простые и легкие для понимания неправильные решения.

Бестолковая позиция НКРЭКУ по коэффициентам на газ

Сначала НКРЭКУ собиралась принять одно постановление, запрещающее всем облгазам применять морозные коэффициенты на газ, но чиновники Государственной регуляторной службы Украины объяснили, что тогда это будет регуляторный акт, принятие которого потребует многомесячной процедуры согласования и обсуждения. Тогда в Нацкомиссии придумали хитрый выход: приняли целых 42 постановления, каждое из которых запрещало 42 действующим в стране облгазам приводить объемы использованного бытовыми потребителями природного газа к стандартным условиям. Это произошло 23 ноября 2018 года.

Дальше завертелось: половина облгазов молча подчинились, а другие отказались выполнять персонально адресованные им постановления НКРЭКУ, продолжали начислять морозные коэффициенты на газ и синхронно подали в Окружной административный суд иски о признании этих постановлений противоправными и недействительными. Стоит отметить, что лагерь этих «бунтарей» составляли 20 облгазов, входивших в Региональную газовую компанию Дмитрия Фирташа. Двое из них — ПАО «Ивано-Франковскгаз» и ПАО «Сумыгаз» — даже сумели в порядке обеспечения иска добиться от суда остановки действия своих постановлений до решения дела по существу.

И вот 22 мая 2019 года суд принял первое решение этой серии. Им был удовлетворен иск Публичного акционерного общества по газоснабжению и газификации «Львовгаз» к НКРЭКУ и отменено постановление последней №1505 от 23 ноября 2018 года, которым истцу запрещалось приводить объемы природного газа к стандартным условиям.

В ходе судебного процесса сторона ответчика привела довольно слабую доказательную базу. Юристы Нацкомиссии даже прибегли к дешевому трюку. В частности, они сослались на раздел XV Кодекса газораспределительных систем, в котором сказано, что размеры коэффициентов на газ следует определять по приложениям к упомянутой выше Методике, утвержденной приказом Минтопэнерго №116 от 26 февраля 2003 года. А в этой методике, мол, написано, что ее действие не распространяется на случаи использования газа гражданами для собственных нужд. Но этот номер не прошел: судья Татьяна Шейко указала, что в этом случае Кодекс ГРС ссылается не на текст самой методики, а на цифры таблиц, содержащихся в ее приложениях.

К сказанному остается добавить, что весной этого года «Львовгаз» вместе с рядом других облгазов был оштрафован Нацкомиссией на сумму 850 тыс. грн, причем именно за невыполнение того постановления, которое было отменено решением суда. Впрочем, для «Львовгаза» это еще не окончательная победа, поскольку нет никакой гарантии, что решение судьи Шейко пройдет без изменений через апелляционную инстанцию. Также нет гарантии, что суд примет положительные решения для остальных 19 облгазов-истцов, и несмотря на это повод пить шампанское у сподвижников Фирташа все равно есть.