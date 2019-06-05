Цену на газ для населения должны снизить. Фото: 5 канал

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Не повышать цену на газ для населения НАК «Нафтогаз Украины» обязало правительство.

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В среду, 5 июня, Кабмин принял постановление, обязывающее «Нафтогаз» снизить цену на голубое топливо. Премьер-министр Владимир Гройсман отметил, что обязательства Украины держать рыночные цены означают, что нельзя отказаться от импортного паритета и тогда, когда импортные цены снижаются, то и газ для населения должен падать в цене. Об этом сообщает правительственный портал.

Премьер отметил, что «Нафтогаз» утвердил цены на июнь и июль, которые выше рыночных.

Мы разработали документ, который не даст НАК злоупотреблять монопольным положением. Они взвинтили цены до 8 тыс. 800 грн по некоторым регионам Украины. Мы говорили об этом уже не раз. Газ должен стоить в июне около 8 тыс. грн, в июле 7 тыс. 700 грн. Это коридор, который соответствует рыночной цене, — заявил премьер.

Гройсман добавил, что принятым постановлением утверждена формула расчета цены на газ для населения.

Кроме того, правительство инициировало создание межведомственной рабочей группы, в которую войдут представители Счетной палаты, фискальных служб и других ведомств, а также народные депутаты, с целью проверки процесса ценообразования на газ со стороны НАК «Нафтогаз Украины».

Напомним, с 1 июня тарифы на газ в Украине для населения выросли на 4,6%. При этом цену газа для промышленности, наоборот, снизили на 7,6−7,9%.