ДТП у Маріуполі: прокурор на позашляховику збив жінку на пішохідному переході, фото — ДБР

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Ракурс

У Маріуполі з’ясовують обставини дорожньо-транспортної пригоди за участю працівника прокуратури. Прокурор на позашляховику збив жінку на пішохідному переході.

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Інцидент стався у вівторок, 11 червня, на вулиці Купріна. Водій Mitsubishi Outlander XL не помітив 53-річну жінку-пішохода і в’їхав в неї.

Постраждалу терміново госпіталізували в місцеву клініку з різними травмами. Водієм позашляховика виявився керівник одного з відділів прокуратури Донецької області, повідомила прес-служба Державного бюро розслідувань.

Слідство у провадженні провадять співробітники теруправління ДБР, яке розташоване у Краматорську. Слідчі розпочали розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху (ч. 1 ст. 286 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

На початку травня «Ракурс» повідомляв, що двоє дітей загинули внаслідок обсипання піску в закинутому ангарі.