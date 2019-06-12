Руслан Стефанчук, фото: «РБК-Україна»

https://racurs.ua/ua/n123092-konstytuciya-bude-zminena-predstavnyk-zelenskogo-u-parlamenti-stefanchuk.html

Ракурс

У команди президента Володимира Зеленського є плани щодо змін до Конституції України.

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Про це в інтерв’ю агентству «РБК-Україна» заявив представник Зеленського в парламенті Руслан Стефанчук.

За словами Стефанчука, Основний закон буде змінений або в якійсь частині, або в цілому. Не виключається винесення цього питання на референдум.

Також представник президента у Верховній Раді повідомив, що команда Зеленського планує відновити конституційну комісію.

Стефанчук наголосив, що раніше всі зміни до Конституції стосувалися розділів про повноваження парламенту та президента.

«Ми повинні починати з розділу про права і свободи громадян», — зазначив Стефанчук.

За його словами, у цього розділі є низка декларативних прав, механізми реалізації та захисту яких не прописані. На його думку, ця ситуація потребує змін.

За словами Стефанчука, нова влада планує залишити за державою лише сервісні функції.

Це і є лібертаріанство у нашому розумінні, — наголосив він.

Нагадаємо, у лютому цього року п’ятий президент України Петро Порошенко підписав закон про внесення змін до Конституції, котрі закріплюють курс України на вступ до Євросоюзу та НАТО.