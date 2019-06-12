Син Коломойського гратиме у колишньому клубі свого батька, фото — КП

https://racurs.ua/ua/n123091-kolomoyskyy-gratyme-u-kolyshnomu-klubi-svogo-batka.html

Ракурс

Син олігарха Ігоря Коломойського гратиме в українській Суперлізі у наступному сезоні. Грегорі (Григорій) Коломойський підписав контракт із грандом вітчизняного баскетболу — БК «Дніпро».

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До цього Григорій Коломойський грав у баскетбольної студентській лізі за команду «Клівленд Стейт Вікінгс». Він проведе у «Дніпрі» наступний сезон, інші умови його угоди поки невідомі, повідомив журналіст Олександр Прошута у Твіттер.

Цю інформацію підтвердив також президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський.

Він ще досить молодий, але дуже любить баскетбол. Він багато працює над собою, — заявив Бродський.

Нагадаємо, що у грудні 2018 року батько баскетболіста заявляв, що Григорій підпише контракт з українським баскетбольним клубом, тому й сам Ігор Коломойський має намір повернутися в Україну.

Грегорі Коломойському 19 років, він вчиться в Клівлендському університеті (США) на спеціальності спортивний менеджмент. У нього є також швейцарський паспорт і деколи ЗМІ називають його громадянином саме цієї країни. В анкеті на сторінці студентської команди містом його народження вказана Женева.

Ігорю Коломойському колись належало 6−7 клубів елітної баскетбольної ліги, в тому числі й БК «Дніпро». Олександр Прошута прогнозує, що підписання Грегорі Коломойського може означати, що його батько відновить фінансову підтримку «Дніпра».