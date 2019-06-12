Андрій Парубій, фото: Вадим Чуприна

https://racurs.ua/ua/n123097-parubiy-pidpysav-zakon-pro-tymchasovi-slidchi-komisiyi.html

Ракурс

Голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав законопроект № 1098 про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії, котрий містить норми щодо імпічменту президента.

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Тепер цей закон передано на підпис президентові України Володимирові Зеленському. Про це Парубій повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Твіттер.

У разі, якщо президент підпише цей закон, він набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Відповідний законопроект Верховна Рада підтримала голосами 279 народних обранців 6 червня. Він покликаний законодавчо врегулювати повноваження Верховної Ради щодо визначення статусу, порядку створення та діяльності тимчасових слідчих комісій і тимчасових спеціальних комісій.

Нагадаємо, під час другого читання цього законопроекту заступник голови Комітету з питань регламенту Верховної Ради Олег Купрієнко зазначив, що закон про тимчасові слідчі комісії поверне народним обранцям можливості для вирішення проблем виборців, котрі раніше були в членів парламенту, проте згодом були обмежені.