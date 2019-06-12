Медична марихуана не знижує смертності від передозувань опіатами, фото: «Ваше здоров'я»

https://racurs.ua/ua/n123096-legalizaciya-medychnoyi-marihuany-ne-znyjuie-smertnosti-vid-peredozuvan-bilsh-tyajkymy.html

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Легалізація медичної марихуани не знижує частоту смертельних передозувань внаслідок вживання опіоїдів.

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Такого висновку дійшли учені зі Стенфордського університету (США), аналізуючи статистику смертності від наркотиків у країнах, де скасували заборону на медичну маріхуану, повідомляє видання EurekAlert.

Учені не виявили доказів зв’язку між смертністю від опіоїдів і наявністю медичного каннабісу.

Це суперечить більш раннім дослідженням, котрі фіксували зниження смертності від передозувань після легалізації медичної маріхуани і на які посилаються прихильники легалізації канабісу.

Якщо ви думаєте, що поява місць, де можна легально придбати медичний канабіс, скоротить смертність від опіоїдів, ви будете розчаровані, -- наголошує один із дослідників професор психіатрії та поведінкових наук Кейт Хамфріс. — Ми не вважаємо, що конопля вбиває людей, але ми не думаємо, що вона рятує людей.

Нагадаємо, нещодавно канадійські вчені встановили, що куріння канабісу знижує когнітивні функції і погіршує пам’ять підлітків. Крім того, на підлітків чоловічої статі канабіс впливає значно сильніше, ніж на дівчат.