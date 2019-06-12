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Ракурс
У Telegram повідомляють про глобальну атаку на месенджер

Атака ботів: у Telegram пояснили причини масштабного збою

12 чер 2019, 18:25
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У команді популярного інтернет-месенджера Telegram пояснили причину глобальних збоїв, котрі трапляються останнім часом.

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На сторінці команди месенджера в соцмережі Твіттер повідомляють, що їхній сервіс зазнав масштабної атаки. Йдеться про так звану DDoS-атаку, покликану викликати перевантаження і відмову робити Telegram.

Під час таких атак сервери отримують гігантську кількість «сміттєвих» запитів, котрі заважають їм обробляти нормальні запити.

Для генерації цих численних запитів зловмисники використовують мережі з ботів — заражених комп’ютерів звичайних користувачів інтернету, котрі не підозрюють, що їхня техніка бере участь у протиправних діях.

У Telegram зазначають, що наразі ситуація з атакою на месенджер стабілізується.

В команді месенджера наголошують, що така атака може викликати лише перевантаження серверів додатковою роботою, загрози для даних користувачів немає.

Ваші дані в безпеці, — наголошують в Telegram.

За інформацією порталу Downdetector, котрий відслідковує роботу популярних інтернет-ресурсів, проблеми з Telegram спостерігалися у користувачів у країнах Європи, Північної та Південної Америки, Близького Сходу та низки країн Тихоокеанського регіону.

Нагадаємо, вчора повідомлялося, що в низці регіонів України, Росії та Євросоюзу спостерігається збій в роботі Telegram. Месенджер або не міг підключитися до своїх серверів, або не відправляв повідомлення.

Джерело: Ракурс


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