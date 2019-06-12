Кабмін виділив ще 1 млрд грн на первинну медичну допомогу. Фото: Ділова столиця

https://racurs.ua/ua/n123094-kabmin-vydilyv-sche-1-mlrd-grn-na-pervynnu-medychnu-dopomogu.html

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«Первинку» профінансують ще на 1 млрд грн. Кабінет міністрів України сьогодні виділив ці кошти на оплату послуг терапевтів, сімейних лікарів і педіатрів.

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Дотації виділені урядом, оскільки станом на середину червня в Україні було укладено понад 27,8 млн декларацій із сімейними лікарями, що становить 65% від загальної кількості жителів країни, повідомляє прес-центр Міністерства охорони здоров’я у Facebook.

Під час формування бюджету для первинної ланки медичної допомоги на 2019 рік планувалося, що таку кількість декларацій українці підпишуть лише на кінець року. Але з огляду на високий темп укладання договорів із лікарями, послуги яких оплачуються з бюджету, уряд вирішив виділити додатково 1 млрд грн на «первинку».

У МОЗ також заявили, що всі комунальні заклади первинної медичної допомоги вже переведено на систему «гроші йдуть за пацієнтом» — лікарі отримують кошти за послуги, які надають людям, а їхній дохід безпосередньо залежить від обсягу виконаної роботи. Так, у деяких медустановах зарплати лікарів вже зросли у 2−4 рази і сягають 20 тис. грн, стверджують у відомстві.